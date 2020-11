Gazzetta, Tonali vuole stregare il Milan. Lampi di classe per accendersi

Gazzetta, internamente un focus su Sandro Tonali, illuminatosi nell’ultima gara di Europa League anche se la strada rimane molto lunga

Gazzetta, internamente un focus su Sandro Tonali, illuminatosi nell’ultima gara di Europa League anche se la strada rimane molto lunga. La rosea di questa mattina gli dedica spazio a pag. 14, due giorni dopo la gara di Europa league che in qualche modo lo ha visto protagonista in occasione del goal di Castillejo, tanto da alzargli la media punti in pagella.

EUROPA TOP- Sarà difficile vederlo in campo titolare domani contro la Fiorentina, ad ogni modo giovedì prossimo si gioca ancora in Europa contro il Celtic già eliminato, un’altra grande occasione per confermare quanto detto dal quotidiano questa mattina: “In Europa i rossoneri hanno riscoperto il talento del giovane regista: per lui il club ha studiato un percorso di crescita preciso”.