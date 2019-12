Gazzetta dello sport Domenica 22 Dicembre, in taglio basso Atalanta-Milan, ultima gara dell’anno per i rossoneri tanto differenti in attacco

Gazzetta dello sport, alle 12:30 Atalanta-Milan, ultima gara dell’anno per i rossoneri che in classifica vedono differenziarsi maggiormente dai bergamaschi per le reti segnate. 38 goal a 16 in favore dei bergamaschi che però soffrono maggiormente in difesa.

TANTI GOAL A POCHI- “Tanti (goal) a pochi. Atalanta Milan e due attacchi mai così lontani”. Così la rosea di questa mattina in prima pagina, sottolineando la differenza realizzativa.