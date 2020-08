Gazzetta – Milan, per Florentino servono 30 milioni: ecco le ipotesi sul tavolo

Il Milan per arrivare a Florentino dovrà sborsare una cifra non inferiore a 30 milioni di euro: ecco allora le ipotesi

In vista della prossima stagione, il centrocampo è indubbiamente il reparto che il Milan più necessita di rinforzare. I soli Kessie e Bennacer infatti non possono assolutamente bastare per un’annata che vedrà i rossoneri impegnati in tre competizioni.

Oltre al nome di Bakayoko, sempre più di frequente accostato al Diavolo, il club di via Aldo Rossi sonda anche altre piste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una di queste è Florentino del Benfica. Il suo prezzo però è di almeno 30 milioni di euro. Per questo motivo i rossoneri potrebbero formulare proposte alternative, come quella del prestito annuale o biennale con diritto o obbligo di riscatto.