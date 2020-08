Corriere dello sport, Bakayoko-Milan più che possibile, il quotidiano internamente spiega che l’operazione è fattibile grazie al giocatore

Corriere dello sport, Bakayoko-Milan più che possibile, il quotidiano internamente spiega che l’operazione è fattibile grazie al giocatore, alla sua volontà di tornare e all’abbondanza del Chelsea in quel ruolo.

CONTATTI IN CORSO- “Bakayoko-Milan più che possibile”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “Dopo l’annata al Monaco rientra al Chelsea che però ha abbondanza in quel ruolo. Contatti già in corso per il centrocampista da affidare alle cure di Pioli“.