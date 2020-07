Gazzetta: MIlan-Juventus 4-2, le pagelle rossonere

Gazzetta dello Sport: il Milan ha travolto in rimonta la Juventus di Maurizio Sarri. Ecco le pagelle rossonere

Il Milan, ieri sera, ha travolto la Juventus dopo una strepitosa rimonta da 0-2 a 4-2. I bianconeri parevano in totale controllo dopo le due reti messe a segno da Rabiot e Cristiano Ronaldo ma poi il Diavolo si accende e non si ferma più. Segnano Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. Le pagelle rossonere:

I migliori in campo sono stati Leao, Rebic (decima rete stagionale) e Kessie (7). Ottima prestazione anche per Gianluigi Donnarumma, Bennacer e Ibrahimovic (6.5). Sufficienza piena per Theo Hernandez, Calhanoglu, Conti e Bonaventura (6). Mezzo voto in meno per Kjaer e Saelemaekers (5.5). Scendono Paquetà e Romagnoli (5).