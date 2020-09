Gazzetta- Milan, così in campo domani. Pioli riparte dall’ultimo undici

Gazzetta, domani si comincia con l’Europa League con il Milan che partirà oggi per Dublino, Pioli intanto conferma l’ultimo undici

Gazzetta, domani si comincia con l’Europa League con il Milan che partirà oggi per Dublino, Pioli intanto conferma l’ultimo undici.

PREVIO ALLENAMENTO- Manca ancora un allenamento al Milan, quello di stamattina ma Pioli secondo la rosea sembra avere già le idee chiare: “Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic”. Il modulo è il 4-2-3-1, assente Leao in quarantena in attesa del doppio tampone, Panchina per Tonali, Rebic ancora in squalifica (3 turni).