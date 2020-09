Gazzetta dello Sport: martedì 15 settembre, Rafael Leao ha dichiarato su twitter di essere in quarantena per il Covid, il Milan non smentisce

Rafael Leao ha ammesso su twitter di essere in quarantena, per aver contratto il coronavirus. Il Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, non avrebbe smentito la notizia.

Il portoghese difficilamente recupererà per la sfida allo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Pioli si affiderà a…