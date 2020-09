Gazzetta- La prima di Pioli. Milan, ritorno in Europa

Gazzetta, domani si comincia con l’Europa League con il Milan che partirà oggi per Dublino, la prima di Pioli come sottolinea la rosea

Gazzetta, domani si comincia con l’Europa League con il Milan che partirà oggi per Dublino, la prima di Pioli come sottolinea la rosea

LA PRIMA DI PIOLI- L’edizione odierna del quotidiano apre a pag. 8 con l’Europa League per il Milan ma soprattutto per Pioli: “Dopo la conferma per il grande finale della scorsa stagione, il tecnico debutta in rossonero in coppa: vittoria obbligata”.