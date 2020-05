Gazzetta- Il ritorno di Ibra è solo questione di giorni

Gazzetta, si parla di Ibra all’interno dell’edizione odierna, non tanto del rinnovo quanto della data che lo vedrà rientrare a Milano

QUASI IBRA- “E’ quasi Ibra. Più vicina l’ora X: Zlatan a giorni tornerà col Milan“. Titola così la rosea di questa mattina, la quale spiega che l’attaccante è ancora in Svezia dove si sta allenando con l’Hammarby come sappiamo ma entro il fine settimana dovrebbe rientrare a Milano. Poi lo aspetteranno 14 giorni di quarantena obbligatoria prevista dal protocollo per coloro che rientrano in Italia come lui. Stesso discorso per Kessie.