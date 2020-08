Gazzetta: “Ibra, i giorni più caldi. E spunta l’EuroBonus”

Gazzetta, il Milan lavoro per sistemare la questione ingaggio, la quale per Ibra varrebbe mezzo milione in più in caso di qualificazione Champions

L’EUROBONUS- “Ibra, i giorni più caldi. E spunta l’EuroBonus”. Come riporta la rosea per Ibra varrebbe mezzo milione in più in caso di qualificazione Champions, per Pioli è invece un obiettivo imprescindibile, come per Maldini.