Messaggio criptico di Ibrahimovic sui social: intanto il Leeds l’ha contattato

Zlatan Ibrahimovic lancia un messaggio social: intanto dall’Inghilterra arrivano notizie su un interesse del Leeds

Un’immagine criptica postata come Stories su Instagram fa sperare i tifosi del Leeds: Zlatan ibrahimovic ha scritto “Next destination” in un video ritraente un suo viaggio in barca probabilmente in compagnia del suo procuratore Mino Raiola.

Ibra è infatti a Montecarlo per discutere il proprio futuro con il noto agente, ma a dare una versione (forse di parte) del messaggio social lanciato da Zlatan è LeedsLive, giornale vicino al club inglese, che ha parlato di contatti avviati tra Marcelo Bielsa e il centravanti svedese.