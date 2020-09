Gazzetta dello sport- Milan, Bodoe battuto 3-2 tra i brividi.

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna la bella vittoria del Milan sul Bodo, non senza sofferenze e con l’assenza di Ibra

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna la bella vittoria del Milan sul Bodo, non senza sofferenze e con l’assenza di Ibra.

BATTUTO TRA I BRIVIDI- “Milan, Bodoe battuto 3-2 tra i brividi”. Così la rosea in prima pagina, una vittoria fondamentale per passare il turno ma che fatica contro la squadra norvegese che gioca per 90 minuti a testa alta senza nessun timore ma in puro stile europeo.