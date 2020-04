Gazzetta: “Coronavirus, il calcio tra possibili aperture e chiusure”

Gazzetta, focus sulla situazione aperture e chiusure in prima pagina, non solo per quanto riguarda il calcio italiano ma anche per l’estero

APERTURE E CHIUSURE- “Coronavirus, il calcio tra possibili aperture e chiusure“. Titola così il quotidiano e poi aggiunge: “Allenamenti di A, in arrivo il decreto. Rezza (iss) avvisa: «Non c’è rischio zero». E ancora: “L’Olanda si arrende, Ajax primo senza titolo. Sambia (Montpellier) in terapia intensiva”.