È caos in Olanda: in Eredivisie pronti già i ricorsi alla giustizia sportiva

Caos in Eredivisie, pronti i ricorsi contro la decisione di oggi della Federazione calcistica olandese

In Olanda è successo ciò che avevamo previsto. La decisione della Federazione calcistica di concludere il campionato oggi a provocato il caos. Con le posizioni cristallizzate diversi club si sono sentiti danneggiati. L’Utrecht, in lotta per un posto in Europa, ha già fatto sapere che farà ricorso alla giustizia sportiva per rivendicare i propri diritti. A ruota anche altri club di seconda divisione potrebbero seguirlo (sono state bloccate le promozioni).

Consapevoli di queste difficoltà, le federazioni dei maggiori campionati vogliono portare a termine la stagione per non lasciare nessuno scontento.