Gazzetta: “Brahim Diaz, rossoneri in pole per il jolly d’attacco”

Gazzetta, Brahim Diaz molto vicino ai rossoneri, Maldini punta il giocatore del Real Madrid che piace a tal punto da pensare al prestito.

JOLLY D’ATTACCO- “Brahim Diaz, rossoneri in pole per il jolly d’attacco”. Titola così la rosea a pag. 11, poi approfondisce: “Prestito con diritto di riscatto per volontà di Zidane che non vuole privarsene definitivamente. Secondo Marca la concorrenza è consistente, addirittura una ventina di squadre”.