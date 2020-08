Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di accordo definito tra Milan e Real per il prestito di Brahim Diaz

«Accordo tra il Milan e Brahim Diaz». A rivelarlo è Gianluca Di Marzio che ha ribadito l’intesa tra rossoneri e Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto. Seconda operazione sull’asse Madrid-Milano per Paolo Maldini dopo quella dell’estate scorsa per portare Theo Hernandez in rossonero.

Ora da trovare l’intesa col giocatore con il il procuratore di Brahim Diaz che è atteso nei prossimi giorni a Milano per definire l’affare.