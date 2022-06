Gazidis sulla cessione del Milan: «Le persone interessate vogliono continuare sulla nostra strada»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della cessione del Milan, ormai avviata verso RedBird: le sue parole

Al The Athletic, Ivan Gazidis ha parlato così della cessione del Milan:

«Le persone interessate al club sono interessate per quello che è stato fatto. Non è un club in cui qualcuno arriverà e dirà: ‘Sentite, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di direzione’. Francamente, sarebbe una follia».

