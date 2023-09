Gattuso verso il Lione, Beye si tira fuori dalla corsa alla panchina: le sue parole

L’ex calciatore ed allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è vicinissimo alla firma con il Lione per diventarne il nuovo tecnico

Dopo l’esonero di Blanc, la scelta del Lione sembra ricadere su Gennaro Gattuso. L’ex Milan è pronto ad intraprendere una nuova esperienza dopo l’addio al Valencia. Uno dei suoi possibili concorrenti per la panchina del club francese era Habib Beye, il quale, intervistato da L’Equipe, ha rivelato di non aver intenzione di lasciare il Red Star.

LE PAROLE – «Il mio unico pensiero è rimanere al Red Star. Provino con il Lione? Provino non è la parola giusta, semmai c’è stato un contatto. Io però sono sotto contratto con il Red Star e sono molto felice di essere qui. Fa parte del calcio essere richiesti, ma la cosa più importante è ciò che stiamo costruendo qua, mi piace. Nella vita esistono cose che puoi controllare e altre no. Sono sotto contratto e non penso di andarmene altrove».