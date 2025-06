Gattuso CT dell’Italia: ufficialità imminente, tra entusiasmo e scetticismo. I numeri della carriera dell’ex Milan sotto la lente di ingrandimento

Gattuso nuovo CT dell’Italia: in arrivo l’ufficialità del post Luciano Spalletti. Ecco tutti i numeri della carriera dell’ex Milan

La notizia che Gennaro Gattuso possa sedere sulla panchina della Nazionale italiana rimbalza con insistenza da più fonti, generando un’ondata di discussioni e attesa. L’ufficialità, stando alle indiscrezioni, potrebbe arrivare già all’inizio della settimana, un annuncio che terrà banco nel mondo del calcio italiano. L’ex campione del mondo 2006, un vero uomo-simbolo per molti tifosi, sembra essere ad un passo dal realizzare un sogno che per alcuni è un motivo di esultanza, per altri una fonte di non poche perplessità. La domanda che tutti si pongono è: sarà davvero l’uomo giusto per un incarico così delicato e prestigioso?

Per chiarire il quadro e fornire una base di discussione più solida, è utile analizzare a fondo i numeri della sua carriera da allenatore, ripercorrendo le tappe principali che lo hanno portato fin qui. Dopo le prime esperienze formative con club come Pisa, OFI Creta e Palermo, dove ha iniziato a farsi le ossa e a plasmare la sua identità da tecnico, la svolta nella sua carriera è arrivata con il Milan. Un ritorno a casa, in un ambiente che conosceva a menadito e dove ha lasciato un segno indelebile da calciatore.

Al timone dei rossoneri, Gattuso ha guidato la squadra in 83 partite, ottenendo un notevole 49% di vittorie. Un dato significativo, soprattutto considerando il momento di difficoltà che il club stava attraversando. Gattuso è riuscito a riportare dignità e competitività a un gruppo che sembrava smarrito, dimostrando capacità di gestione e di motivazione che hanno sorpreso molti. La sua impronta, fatta di grinta e determinazione, ha ridato slancio a un ambiente depresso.

Il suo picco professionale, tuttavia, lo ha raggiunto sulla panchina del Napoli. Un’esperienza che lo ha consacrato a livelli più alti, dove ha conquistato ben 47 vittorie in 81 partite, portando la sua percentuale di successi al 58%. Ma non solo numeri: con i partenopei, Gattuso ha alzato al cielo un trofeo importante, la Coppa Italia, un successo che ha dimostrato la sua capacità di costruire un gruppo vincente e di raggiungere obiettivi concreti. Questa vittoria ha senza dubbio aumentato le sue quotazioni nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Meno brillanti, ma comunque utili per la sua maturazione professionale, sono state le esperienze all’estero. Le parentesi con Valencia, Marsiglia e, più recentemente, l’Hajduk Spalato lo hanno messo alla prova in contesti diversi, con culture calcistiche differenti. Sebbene i risultati non siano sempre stati eclatanti come in Italia, queste avventure hanno arricchito il suo bagaglio di conoscenze e lo hanno esposto a nuove sfide, fondamentali per la crescita di qualsiasi allenatore.

Gattuso è universalmente riconosciuto per la sua grinta in campo e per il suo carisma fuori. Doti indubbiamente importanti, ma per guidare una Nazionale come l’Italia serve molto di più. In carriera, ha allenato circa 330 partite, con una media vittorie complessiva del 48%. Si tratta di numeri solidi, che attestano una certa costanza e capacità di ottenere risultati. La vera sfida, però, sarà vedere se questi numeri saranno sufficienti per gestire una Nazionale che, negli ultimi anni, è apparsa in cerca di identità e di un nuovo ciclo vincente.

L’eventuale nomina di Gattuso a nuovo allenatore dell’Italia è una prospettiva senza dubbio affascinante e, allo stesso tempo, divisiva. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe chiarire ogni dubbio e dare il via a questa nuova era, restano aperte diverse domande cruciali: sarà all’altezza del ruolo e della pressione che inevitabilmente ne deriva? E, soprattutto, saprà trasformare i suoi solidi numeri di carriera in un progetto vincente e duraturo per la Nazionale, portandola a nuovi successi? Solo il tempo e i risultati sul campo potranno dare risposte definitive a questi interrogativi.