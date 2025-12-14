 Gasperini alla vigilia del Como: «Roma piazza difficile»
Gasperini alla vigilia del Como: «Roma piazza difficile ma col lavoro…»

32 minuti ago

Gasperinii, tecnico della Roma, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Como di Fabregas: le dichiarazioni

Alla vigilia della gara contro il Como, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha analizzato il suo percorso nella capitale, ammettendo le difficoltà iniziali.

PAROLE – «Al di là di quello che si diceva che Roma è una piazza difficile e che il mio arrivo non era condiviso da tutti, credo che attraverso il lavoro e le prestazioni abbiamo fatto grandi passi avanti» (ANSA).

Gasperini ha invitato l’ambiente a mantenere l’ambizione, ma senza eccessi: «Dobbiamo essere ambiziosi, mai presuntuosi o arroganti». Il tecnico ha poi chiesto maggiore impegno e coesione, dalla società ai tifosi:

PAROLE – «Tutte le società vogliono migliorare e tutti sono avvelenati per stare nelle prime posizioni, noi non dobbiamo essere avvelenati, ma coesi: dal club ai tifosi, passando per i giocatori».

Secondo l’allenatore, gli ingredienti per fare bene ci sono – pubblico, società facoltosa, possibilità dello stadio – ma i recenti problemi indicano la necessità di fare di più: «Non è sfortuna».

Infine, una battuta sul futuro: a chi gli chiede se gli piacerebbe chiudere la carriera alla Roma, ha risposto ridendo: «Sì, ma non subito…».

