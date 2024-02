Gasperini sicuro sul futuro di De Ketelaere: «Ha bisogno di questo». Le parole del tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del futuro di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta sull’ex Milan:

PAROLE – «Tutti possono dare sempre di più, non c’è mai limite per porre l’asticella in alto. Si sta parlando molto di lui, ma secondo me ha ancora bisogno di tante conferme, quello che sta facendo è molto importante e positivo, ma per raggiungere uno standard affidabile non bastano poche partite»