Calciomercato Milan: chi resta e chi va, Ganz fa chiarezza

Maurizio Ganz intervenuto a La7 nel post partita di Inter Milan Femminile ha parlato anche di calciomercato e di come colmare il gap con Roma e Juventus:

«Roma e Juventus hanno fatto un campionato a parte, volevamo arrivare terzi e ci siamo riusciti. Grande merito a questo gruppo, dispiace per la semifinale di Coppa Italia, però meritavamo questo e ce lo siamo presi con personalità. Futuro? Abbiamo già in mente 4-5 giocatrici, faremo scelte ponderate consolidando il gruppo senza fare grossi cambiamenti. Mi dispiacerebbe se Piemonte dovesse andar via, io ho chiesto il rinnovo sia a lei che a Thomas, non so cosa succederà. Nouwen rientrerà al Chelsea, Mesjasz si è operata e andrà aspettata. Ci vorranno difensori centrali e attaccanti forti. Champions in caso di esclusione della Juve? Quello che accadrà non lo so ma poco importa, importa che abbiamo vinto un derby importante pareggiando i conti dei due persi in precedenza. Colmare il gap con Roma e Juventus? I primi tre anni la Juve ha fatto un campionato a parte, quest’anno l’ha fatto la Roma più si va avanti più è difficile. Noi proveremo ogni anno a fare delle cose importanti, arriverà anche il momento del Milan»