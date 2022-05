Ganz: «Juve?Abbiamo giocato bene, ma non è bastato»

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la sconfitta del Milan Femminile contro la Juventus

«Abbiamo giocato bene, ma non è bastato. È chiaro che sul 3-1 abbiamo provato a fare qualcosa in più, ci siamo sbilanciati per poi subire la rimonta della Juventus. Abbiamo lasciato lì un paio di occasioni, loro ci hanno punito. Oggi comunque non posso rimproverare niente alla squadra, che ha giocato la partita che abbiamo pensato in settimana»