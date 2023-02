Ganz a Milan Tv: «Sono contento è stata una partita dura»

Maurizio Ganz ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria del Milan Femminile contro la Fiorentina

«Sono contento di aver raggiunto la semifinale, è stata una partita dura dopo 95′ durissimi contro la Juventus, grande carattere, grande voglia. La Fiorentina è una grande squadra con ottime giocatrici, sapevamo di incontrare una squadra in salute, grande parata di Selena Babb, non è la prima volta che lo fa, dobbiamo recuperare le energie ma ci organizzeremo per fare una grande partita anche domenica»