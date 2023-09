Ganz: «Partita difficile, ripartiamo da questo»

Maurizio Ganz, intervistato ai microfoni di MilanNews 24 ha analizzato la prestazione del Milan Femminile nella gara contro la Roma

«Sappiamo che la Roma ha un gioco di dominio. Dovevamo lavorare bene in fase di non possesso. Dovevamo fare meglio perché abbiamo avuto due distrazioni in occasione dei loro gol. A causa delle assenze abbiamo dovuto fare altre scelte, nel secondo tempo abbiamo trovato due grandi gol e sul 2-2 abbiamo provato a vincere la partita. Anche il gol del 3-2 è stata una giocata davanti alla difesa in cui abbiamo sbagliato ancora. Queste squadre forti ti fanno gol, siamo arrabbiati ma guardiamo il lato positivo. Abbiamo determinazione e personalità perché non è facile rimontare la Roma. Siamo stati ingenui quando eravamo pari»

GRUPPO – «Le mie giocatrici possono essere tutte titolari. Abbiamo qualità fisiche e tecniche, sugli esterni possiamo fare male perché abbiamo velocità. Teniamo questo secondo tempo con tanto orgoglio»