Ganz: «Addio Calhanoglu? Un passaggio doloroso per il Milan»

Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha commentato l’addio di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

«È stato un passaggio doloroso per il Milan e felice per l’Inter. Mi dispiace molto, ma è successo. Il Milan ora dovrà pensare ad altri giocatori, peccato per lui perché l’ambiente rossonero era perfetto per migliorarsi».