Calhanoglu: «Forza Inter, rivinciamo lo scudetto e aspetto i tifosi»

Hakan Calhanoglu ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore dell’Inter. Ecco le parole del fantasista turco

Ai microfoni di Inter TV il nuovo giocatore dell’Inter Hakan Calhanoglu ha rilasciato le prime dichiarazioni in maglia nerazzurra. Ecco le sue parole.

ARRIVO – «Grande cosa, Inter grande squadra con grandi tifosi. Volevo arrivare qui e sono molto felice. Grande sensazione, quest’anno rivogliamo vincere lo scudetto»

AMBIENTAMENTO – «Il primo anno è stato difficile, non parlavo la lingua e non conoscevo nessuno in città. Poi ho imparato e ho trovato amici, dopo anni sono maturato. Ho amici e colleghi anche fuori dal campo. L’anno scorso ho giocato bene nel mio ruolo, quest’anno dovrò fare lo stesso».

INZAGHI – «Abbiamo già parlato, lo conosco il suo sistema, mi piace molto come ha parlato e ha un obbiettivo grande voglio vincere qualcosa in Italia».

PUNIZIONI– «Il segreto è l’allenamento, c’è il talento ma anche tanto lavoro, è un 50 e 50. Devo allenarmi ancora per fare tanti gol su punizione».

GOL O ASSIST– «Meglio fare assist, mi piace di più perché non sono egoista. L’importante è che vinca la squadra».

EMRE – «Abbiamo parlato, era molto felice e mi ha detto tante cose belle dell’Inter, che si lavora bene e c’è grande organizzazione».

POSTO – «Devi soffrire, nessuno ti regala nulla in Serie A, bisogna lavorare tanto».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo e quello di tutti è non avere infortuni, poi rivincere lo scudetto e fare grandi cose in Champions».

SALUTO – «Ciao a tutti i tifosi interisti, spero di vedervi presto a San Siro. Forza Inter!».