L’ex dirigente del Milan Gandini ha voluto spiegare i motivi per cui i rossoneri dovrebbero trannere Bonaventura e Ibrahimovic

Ecco le parole dell’ex dirigente di Milan e Roma Gandini in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Bonaventura e Ibrahimovic e perché i rossoneri non dovrebbero farli andare via a fine stagione.

«Se terrei Zlatan? Parlano i fatti. Ha dimostrato di essere ancora decisivo. Jack è uno dei giocatori più incisivi e, soprattutto, incarna lo spirito Milan che conosco»