Galliani difende l’ex Milan Acerbi: «Lo conosco bene, improbabile che lo abbia fatto ma..»

Le parole dell’ex Milan, Adriano Galliani, in uscita dal Senato, espressosi sul caso di razzismo che coinvolge Acerbi e Juan Jesus dopo Inter Napoli. Il difensore neroazzurro rischia una lunga squalifica per l’episodio. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Conosco molto bene Francesco Acerbi, credo improbabile la cosa, mi fa strano ma non so, non ho visto»