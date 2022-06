Galliani critica: «Il calcio sembra vivere fuori dalla realtà, non va bene»

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex dirigente del Milan, ha criticato il sistema calcio italiano: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio Rai, Adriano Galliani ha parlato in questi termini del calcio italiano:

«Il calcio vive in una sorta di bolla e guarda solo al proprio interno, e questo è un errore secondo me. Certo, sono tornati i tifosi agli stadi e i fatturati con i diritti TV sono aumentati. Il calcio in maniera miope va avanti come se non fosse successo nulla, e questo a mio avviso non va bene».