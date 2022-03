Galli: «Milan mi sembra più concentrato sulla Coppa Italia che sullo scudetto». Le parole dell’ex portiere

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, parla al Corriere dello Sport in avvicinamento alla gara col Napoli.

SCUDETTO – «Non so chi sia la favorita. So che l’Inter è la più forte ma sta attraversando un momento difficile, mentre il Milan, forse, coccola l’obiettivo Coppa Italia. Il Napoli prova a inserirsi e poi poteva esserci per la Juve».

NAPOLI-MILAN –«Ho la sensazione che il Milan, riflettendo sugli ultimi pareggi, si sia concentrato soprattutto sulle semifinali di Coppa Italia e abbia aspettato la partita di martedì convinto di dover puntare con decisione sul trofeo. Vincere la Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro, quindi in Champions, vorrebbe dire aver fatto comunque una stagione straordinaria. Poi, certo, lo scudetto il Milan se la gioca ed è ancora tutto possibile. Come per il Napoli. Ognuna proverà ad avvicinarsi al traguardo ragionando partita per partita senza fare calcoli. Vale anche per domenica».

MAIGNAN – «Per me Maignan non è mai stata una sorpresa. Le sue parate sono d’istinto e sono dettate da un’elasticità e una potenza che gli permettono di fare interventi che non sembrano neppure umani. Stilisticamente deve ancora migliorare, ma la scola italiana gli permetterà di crescere in questo aspetto e di ottimizzare il suo motore. Restituiremo alla Francia il portiere della Nazionale per i prossimi 10 anni».

GIOCATORI PREFERITI AL MILAN – «Quando Leao arriverà ad avere una certa continuità, diventerà un giocatore di un altro livello. Per ora, quando si accende, e non capita in tutte le partite, è immenso. Ha velocità, tecnica, agilità, potenza. Le sue giocate sono sublimi, da fuoriclasse. Poi ci sono Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, quest’ultimo centrocampista prezioso, forse sottovalutato, che perso per diverse partite. Quando è mancato, la sua assenza si è avvertita».