Gravina chiaro: «Riforme? Ormai conta solo una cosa»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato delle possibili riforme atte a migliorare il sistema calcio: le dichiarazioni

Gabriele Gravina ha parlato da Milanello in occasione dell’allenamento dell’Italia.

PAROLE – «La posizione di Balata? Sono soddisfatto, purché tutti quelli che hanno responsabilità nel mondo del calcio vogliano fare un passo indietro per farne dieci in avanti. Ripeto la stessa cosa da 5 anni, ma tutti i tentativi sono sempre falliti per la mancata volontà delle componenti. Queste hanno sempre dato priorità a interessi di parte invece di privilegiare una visione di sistema e si sono avvalse del blocco per l’obbligo d’intesa a modificare le norme“. Il presidente della Figc ha poi concluso: “Se la disponibilità a riformare il calcio italiano è davvero concreta, allora mi aspetto che alle parole seguano i fatti e che i soggetti interessati presentino progetti che coinvolgano tutte le componenti federali».