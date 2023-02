Futuro Zaniolo: giocatore in partenza per la Turchia

Sono ore calde per il futuro di Zaniolo. Il giocatore giallorosso è in partenza per la Turchia. Nel pomeriggio volerà a Instanbul

RETROSCENA CLAUSOLA – Come riportato da Calciomercato.com L’entourage di Zaniolo ha provato a inserirne una a scendere negli anni: 35,30,25. E la Roma potrebbe avere 10/15% sulla futura rivendita. Il Galatasaray l’avrebbe voluta fissa a 35, ma è un ostacolo ampiamente superabile.