Futuro Pioli, retroscena sul tecnico: stilato il piano per convincere Cardinale a tenerlo! Avviso alla squadra, ecco cosa ha in mente

Futuro Pioli, spunta il retroscena: il tecnico ha stilato il piano per convincere Gerry Cardinale a tenerlo anche nella prossima stagione

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan al termine della stagione e vuole fare di tutto per convincere Gerry Cardinale a tenerlo in rossonero anche nella prossima stagione, quella che gli spetterebbe dal contratto in essere fino al 30 giugno del 2025.

In questo senso Pioli avrebbe stilato un piano preciso e l’avrebbe comunicato alla squadra a Milanello: da qui a fine stagione gli obiettivi sono la vittoria dell’Europa League e il secondo posto in campionato che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Con questa accoppiata l’ex Fiorentina è convinto di avere enormi chance di permanenza.