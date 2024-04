Futuro Pioli Milan, nessuna trattativa avviata per il rinnovo dell’allenatore: cosa filtra sulla decisione della dirigenza DETTAGLI

Futuro Pioli Milan, nessuna trattativa avviata per il rinnovo dell’allenatore: cosa filtra sulla decisione della dirigenza. I DETTAGLI sul tecnico

Le ottime prestazioni, accompagnati dai grandi risultati del 2024, hanno fatto aumentare notevolmente le probabilità di vedere Pioli ancora sulla panchina del Milan.

Come riportato da Daniele Longo, la partita per quanto riguarda il futuro dell’allenatore è ancora aperta: il Milan non ha avviato ancora una trattativa per il rinnovo del tecnico. Sarà Cardinale a raccogliere le analisi a fine stagione fatte da Furlani, Ibrahimovic, Moncada e D’Ottavio e poi verrà presa una decisione definitiva. I nomi di Thiago Motta, accostato alla Juve, e di Conte sono diminuiti notevolmente nelle ultime settimane.