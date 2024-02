Futuro Pioli, il tecnico svela: «Al Milan sto benissimo. Questo è il mio desiderio». Le parole dell’allenatore dopo il match

L’allenatore del Milan Pioli ha analizzato a DAZN dopo la vittoria contro il Frosinone quello che potrebbe essere il suo futuro.

COSA PENSA PER IL SUO FUTURO – «Quelle che sono le mie emozioni non devono interessare nessuno. L’importante è che io e la squadra siamo concentrati sul presente, perché è il presente che ti prepara al futuro. Come sempre è stato da quando sono qui, c’è un club che a fine anno valuta il lavoro e sceglie. Al Milan sto benissimo, con i miei giocatori. Da quando sono entrato qui mi sono sentito bene. Se chiede a me il mio desiderio è fare bene quest’anno, la stagione è lunga, poi per il futuro si vedrà».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO FROSINONE MILAN