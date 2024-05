Torino Milan, ballottaggio aperto a destra: può spuntarla LUI, l’idea di Pioli

Torino-Milan, ballottaggio aperto a destra tra Calabria e Kalulu: Pioli sembra orientato a confermare il laterale francese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani sera contro il Torino in trasferta, in casa Milan è aperto il ballottaggio per quanto riguarda la corsia di destra difensiva.

Davide Calabria e Pierre Kalulu si giocano una maglia: al momento, secondo la Rosea, Stefano Pioli è orientato a confermare dal primo minuto l’ex Lione classe 2000, già titolare sabato scorso contro il Cagliari.