Pioli a Dazn: «Jovic decisivo, lo sprono tutti i giorni. Al Milan sto benissimo, ma c’è un club che valuta e sceglie»

Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo Frosinone Milan.

JOVIC – «Giocatore decisivo. Non sta avendo grande minutaggio ma lo sfrutta per aiutare la squadra. Lo sprono tutti i giorni, credo nelle sue qualità. Abbiamo cominciato così, poi la reazione caratteriale ci ha dato la possibilità di vincere una partita complicata come si aspettavamo».

CALMA NEL TROVARE GOL – «Non è così tanta calma, ma che la squadra ci creda sì, che deve fare meglio sì. Ci abbiamo creduto anche nella partita scorsa. Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juventus che stanno andando fortissimo. Dobbiamo insistere e migliorare i difetti che abbiamo».

GIROUD – «Ci dà tanto, in tutto e per tutto. Abbiamo sfruttato gli uno contro uno sugli esterni con Leao e Pulisic, dovevamo riempire meglio la porta e nel secondo tempo con i due attaccanti ci siamo riusciti meglio».

COSA MIGLIORARE – «Più salirà il livello, e lo farà presto domenica prossima col Napoli e poi col Rennes. Dobbiamo alzare il livello delle situazioni. Anche sul secondo gol preso. Il Frosinone non ha concluso tanto verso la nostra porta, ma si possono fare meglio tante cose soprattutto nel non possesso palla».

REIJNDERS SQUALIFICATO – «Sta giocando tanto, era in diffida e prima o poi doveva saltarne una. Rifiata un po’ e sarà più fresco per l’Europa League. È tornato Bennacer, c’è Musah, lo sostituiremo con caratteristiche diverse».

COSA PENSA PER IL SUO FUTURO – «Quelle che sono le mie emozioni non devono interessare nessuno. L’importante è che io e la squadra siamo concentrati sul presente, perché è il presente che ti prepara al futuro. Come sempre è stato da quando sono qui, c’è un club che a fine anno valuta il lavoro e sceglie. Al Milan sto benissimo, con i miei giocatori. Da quando sono entrato qui mi sono sentito bene. Se chiede a me il mio desiderio è fare bene quest’anno, la stagione è lunga, poi per il futuro si vedrà».

VUOLE UN PARI TRA INTER E JUVE – «Visto che abbiamo vinto noi sì, si può dire. Sarà una gran partita, tra due squadre che stan dominando il campionato e che giocano un calcio simile. Sulla carta può essere equilibrata come l’andata».