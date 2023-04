Milinkovic, futuro deciso?: «Ha fatto la sua scelta»

Come riporta Petrucci, giornalista di Sky, Milinkovic-Savic ha deciso di lasciare la Lazio a fine stagione a prescindere dalla Champions

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, ha fornito le ultime informazioni sul futuro di Milinkovic-Savic, accostato anche al calciomercato Milan:

«C’è la concreta possibilità che sia l’ultima stagione di Milinkovic-Savic alla Lazio: andare o no in Champions non cambia, non si è iniziato a parlare di rinnovo. L’entourage vuole la cessione e ha garantito a Lotito che arriverà un’offerta di circa 40 mln».