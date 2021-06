Futuro Donnarumma: la Roma ci prova, la chiave è Mourinho

José Mourinho chiama Gianluigi Donnarumma: lo vorrebbe alla Roma in vista della prossima stagione, ecco le ultime

La Roma, grazie all’arrivo di José Mourinho in panchina, non può che avere un grande appeal anche per i cosiddetti big. E nell’ambito delle manovre “Special”, il tecnico portoghese si sarebbe mosso per il tentare un super colpo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo special one avrebbe alzato la cornetta del telefono e chiamato Gianluigi Donnarumma per proporgli la porta del team giallorosso.

L’ormai ex portiere del Milan non ha ancora in mano nessuna offerta, ma resta fiducioso nel lavoro di Mino Raiola e nei 10 milioni di euro d’ingaggio chiesti. Paradossalmente, per i giallorossi non sarebbe un problema il lauto stipendio considerando che comunque il calciatore sarebbe acquistato a zero, ma a frenare la trattativa potrebbe essere la commissione milionaria per l’agente. Le intenzioni di Donnarumma sono comunque quelle di trasferirsi in una big europea ma, se non dovesse arrivare nessuna offerta, la telefonata di José Mourinho potrebbe aprire le porte a un incredibile trasferimento.