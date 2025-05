Futuro Conceicao, l’annuncio del tecnico in diretta: «Al momento giusto parlerò, per me l’unica cosa importante è questa». Le ultimissime

Intervenuto a Sky dopo la vittoria del suo Milan contro il Bologna, Sergio Conceicao ha rilasciato un commento sul suo futuro.

LE PAROLE DI SERGIO CONCEICAO– «Conceiçao non è importante, è importante il Milan e vincere la prossima partita perchè per un club come il nostro è fondamentale alzare trofei. Non è il momento di parlare di me, al momento giusto parlerò».