Futuro Ballo Touré: c’è l’ok del giocatore a Galatasaray

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Ballo Touré.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nelle ultime ore il giocatore ha dato il proprio ok al trasferimento in Turchia al Galatasaray con il club turco che ora deve solo trovare la quadra col club rossonero che per il suo cartellino partiva da una richiesta base di 5 milioni di euro. La trattativa è aperta ma la fumata bianca si avvicina dopo il sì del giocatore alla proposta turca.