Fuser: «Il Milan è una grande squadra, ma è ancora presto per…». Le parole dell’ex centrocampista rossonero sulla Serie A

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Diego Fuser ha parlato del suo ex Milan in cima alla classifica. Di seguito le dichiarazioni a TMW:

LE PAROLE – «E’ una grande squadra, in questo momento Milano ha due grandi squadre. E’ ancora presto per dire chi sarà favorito, ma l’importante è partire bene»