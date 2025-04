Furlani Tare, nuovo incontro con il DS: c’è però un altro nome in corsa per il Milan

Furlani Tare, il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Oltre all’ex Lazio c’è un nuovo nome in lista

In questi giorni, probabilmente oggi stesso, è in programma un nuovo incontro tra Igli Tare e Giorgio Furlani. Non c’è però solo l’ex dirigente della Lazio in lizza per il ruolo di direttore sportivo del Milan.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’amministratore delegato dei rossoneri non mollerebbe la pista Tony D’Amico. In occasione di Milan-Atalanta c’è stata occasione di scambiare due parole per capire se ci fossero possibilità di liberarlo prima del 2027.