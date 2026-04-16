Furlani deluso da Allegri: il dirigente rossonero guarda in casa dell’Atalanta per allenatore e direttore sportivo…

Furlani sarebbe deluso dai risultati e dal gioco del Milan di Allegri: il dirigente rossonero punta a un doppio cambio

Rapporti ai minimi termini in casa rossonera. Nonostante il terzo posto in classifica, il legame tra Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani è sempre più complicato. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la frattura si sarebbe acuita dopo il mercato invernale, durante il quale il dirigente avrebbe totalmente ignorato le indicazioni del tecnico. Ora Allegri detta le condizioni per il futuro: «Per restare, il livornese chiede di avere autonomia e voce in capitolo in sede di campagna acquisti». In caso contrario, l’addio a fine stagione diventerebbe inevitabile, con la panchina dell’Italia come possibile destinazione.

Furlani guarda oltre: Italiano e Palladino per un gioco più spettacolare

Dal canto suo, l’AD rossonero non nasconde la propria insoddisfazione. Furlani si aspettava un Milan più competitivo per lo scudetto, considerando l’assenza di impegni nelle coppe europee, e soprattutto un calcio più propositivo. Per questo motivo, la dirigenza starebbe già valutando due profili alternativi per la panchina: Vincenzo Italiano, che era già la prima scelta la scorsa estate, e Raffaele Palladino. Quest’ultimo, attuale tecnico del Bologna, sta prendendo tempo con l’Atalanta riguardo alla proposta di rinnovo fino al 2029, restando di fatto una pista caldissima per il club di via Aldo Rossi.

Furlani, ribaltone anche in dirigenza: D’Amico insidia Igli Tare

La rivoluzione tecnica potrebbe non limitarsi alla panchina. Il futuro dell’area sportiva appare legato alla scelta che compirà Gerry Cardinale: se il numero uno di RedBird dovesse avallare la linea di Furlani, si profilerebbe un cambio anche nel ruolo di Direttore Sportivo. Tony D’Amico è il nome forte per rimpiazzare Igli Tare; il dirigente dell’Atalanta è un grande estimatore di Italiano e la loro coppia rappresenterebbe il punto di partenza per il nuovo ciclo rossonero all’insegna dello spettacolo e dei risultati.