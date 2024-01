Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha confermato l’accordo trovato con il Fenerbahce per la cessione di Rade Krunic: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky, Giorgio Furlani ha confermato l’uscita nel calciomercato Milan di Rade Krunic direzione Fenerbahce:

PAROLE – «Per Rade dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro».