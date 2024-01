Furlani chiude il mercato Milan? RIVELAZIONE dell’ad su cosa succederà a fine gennaio

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato di cosa succederà nel mercato di gennaio in questi ultimi giorni

L’ad rossonero Furlani ha parlato nel pre-partita di Milan Bologna analizzando il calciomercato rossonero.

DIFENSORE – «Noi stiamo facendo bene e i giocatori che stanno giocando in quel ruolo stanno facendo bene, come Gabbia che è tornato. Oltre ai giocatori individuali abbiamo un gruppo molto solido. Non vediamo l’urgenza di fare qualcosa che sarebbe un fare tanto per fare».

LE PAROLE DI FURLANI A SKY PRIMA DI MILAN BOLOGNA