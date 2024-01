Furlani a Sky: «Non vogliamo dimenticare gli eventi della scorsa settimana. Scudetto? Guardiamo il campo mentre sul calciomercato...»

Furlani ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Bologna: tutte le dichiarazioni dell’ad rossonero

Furlani ha parlato a SkySport per analizzare Milan Bologna.

SU MAIGNAN – «Prima di parlare di calcio giocato non dobbiamo dimenticarci degli eventi del fine settimana scorso che fanno schifo e sono vergognosi. Non vogliamo che si dimentichi e oltre a parlarne vogliamo fare perchè sono cose da cambiare. Il ragazzo sta bene e vuole che si smetta di parlare ma che si faccia anche qualcosa».

SCUDETTO – «Il Milan guarda il campo e l’avversario di oggi. Siamo concentrati su noi stessi e su fare bene contro un avversario forte».

SU SINNER – «A nome del Milan mi complimento con Jannik. È un grande tifoso e speriamo che ci faccia gioire».

SU IBRA – «Zlatan è una persona molto curi. Il Milan è fortunato ad averlo e io a lavorare con lui».

DIFENSORE – «Noi stiamo facendo bene e i giocatori che stanno giocando in quel ruolo stanno facendo bene, come Gabbia che è tornato. Oltre ai giocatori individuali abbiamo un gruppo molto solido. Non vediamo l’urgenza di fare qualcosa che sarebbe un fare tanto per fare».

ZIRKZEE – «Non ne abbiamo mai parlato. Ne avete parlato più voi giornalisti che noi».