Maldini SVELA: «Ancelotti? Mi ricordo cosa mi diceva prima delle partite». Il RETROSCENA è da brividi

Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha parlato anche del rapporto con Carlo Ancelotti: bellissimo il retroscena dell’ex DT

Nel corso dell’intervista a Radio Tv Serie A, Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha parlato così di Carlo Ancelotti:

ANCELOTTI ALLENATORE – «Ci si comporta in maniera naturale. Lo chiamavo mister o Carlo. C’era un rapporto tale per cui non c’era bisogno di dire tante cose, le cose vengono naturali. Fa vedere che è la persona più tranquilla del mondo. Prima delle partite importanti si sedeva e mi diceva che mi guardava e si sentiva rilassato. E io rispondevo che la stessa cosa era per me».