Maldini su Sacchi: «Esperienza durissima fisicamente! Però ci ha permesso di migliorare QUESTO aspetto»

Paolo Maldini, ex DT del Milan, ha commentato il periodo passato in rossonero con Arrigo Sacchi allenatore: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Radio Tv Serie A, Paolo Maldini, ex DT del Milan, ha ricordato così l’esperienza Sacchi in rossonero:

SACCHI – «Noi ci siamo messi a disposizione di Sacchi, ma è stato durissimo fisicamente e mentalmente. C’era conoscenza, ma non ancora abbastanza. Io sono andato in overtraining di continuo per mesi allora. Si doveva ancora calibrare. I giovani hanno meno stabilità di performance e c’erano un sacco di alti e bassi e dentro di te ti chiedi se stavi facendo bene o no. L’adattamento piano piano è arrivato. Io spesso arrivavo al venerdì e mi dicevo: “ma come faccio a giocare domenica?”. Tutto questo però ha alzato il livello, l’abbiamo capito dopo un mese e mezzo, quando abbiamo vinto a Verona sentendo nelle gambe qualcosa di diverso. Non c’era nessuna corrente contro di lui, era solo duro adattarsi».

LE PAROLE DI MALDINI A RADIO SERIE A